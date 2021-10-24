Ayberk Pekcan kansere yakalandığını duyurdu

Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Ayberk Pekcan, "Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi" dedi.

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç,Hülya Korel gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, yayınlandığı döneme damga vurdu.

Dizinin her karakteri ilgiyle takip edilirken, Artuk Bey ise en az diğer karakterler kadar sevildi.

Dizide Artuk Bey karakterine hayat veren Ayberk Pekcan, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

51 yaşındaki oyuncu yaptığı bir açıklama ile akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlar... On gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum.

Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi.

Kemoterapinin ilk günü... En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım yine öyle.

Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla.