Aybüke Pusat Dubai'den fotoğraflar yayınlama devam ediyor! Son pozlarını otel odasında verdi

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Medcezir, Beş Kardeş, Familya, Teşkilat, Şahin Tepesi, Alef, Sıfırıncı Gün, Söz, Hayaller ve Hayatlar gibi birçok dizide rol alan Aybüke Pusat, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.
Dubai’de
İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Dubai’ye gittiğini duyurmuştu.
Otel odası pozları
Pusat, yine Dubai’den paylaşım yaptı. Ama bu sefer otel odasında verdiği pozları yayınladı.
"Dubai’ye yeşili getirdik”
Yeşil çizgili gömlek elbise giyen Pusat, ilginç pozlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncunun “Dubai’ye yeşili getirdik” notuyla yayınladığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
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