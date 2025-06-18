Aybüke Pusat, Japonya'da! Yaşlanınca taşınacağı yeri açıkladı

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Ekranların iki ünlü ismi Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı tam gaz devam ediyor. İkili sosyal medyadan mutlu pozlarını paylaşıyor.

JAPONYA ZAMANI

Son zamanlarda Instagram’da sevgilisiyle yurt dışı tatilinden paylaşımlar yapan Aybüke Pusat, bu kez rotayı Japonya'ya çevirdi.

Rotasını Japonya'ya çeviren Pusat, Kihrin Gölü'ne kalbini kaptırdı. Instagram hesabından video paylaşarak, "Yaşlanınca buraya taşınacağım." dedi.

2019’da “Her Yerde Sen” dizisinde rol arkadaşı olarak başlayan yakınlıkları, zamanla aşka dönüştü. O dönem aşk dedikodularına konu olan çift, ilişkilerini uzun süre gizli tuttu.