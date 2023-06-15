Aybüke Pusat, pembe kombiniyle göz kamaştırdı Önceki akşam düzenlenen bir ödül törenine katılan oyuncu Aybüke Pusat, derin göğüs dekolteli kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

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Ekranların güzel oyuncularından Aybüke Pusat dün akşam katıldığı bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti. Pembe bir ceket ve pembe süper mini etek giyen Aybüke Pusat ceketinin içerisine sadece sütyen giydi.

Çömeldi

İddialı tarzıyla çok beğenilen Pusat, süper minisiyle çömelerek de poz verdi. Ünlü oyuncu dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra doğal güzeliyle de ön plana çıkan oyuncu Aybüke Pusat, aktif olarak kullandığı sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor.