Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar

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Bornozuyla poz veren ünlüler arasına güzel oyuncu Aybüke Pusat da katıldı.

Koronavürs salgını sebebiyle karantina günlerinde hiç dışarıya çıkmayan Aybüke Pusat, normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Çeşme'de aldı.

TATİL POZLARI GELDİ

Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Pusat, son olarak bornozuyla verdiği pozu yayınladı. Güzel oyuncu, paylaşımına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü.