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- Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar
Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar
Bornozuyla poz veren ünlüler arasına güzel oyuncu Aybüke Pusat da katıldı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 14:07
Koronavürs salgını sebebiyle karantina günlerinde hiç dışarıya çıkmayan Aybüke Pusat, normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Çeşme'de aldı.
TATİL POZLARI GELDİ
Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Pusat, son olarak bornozuyla verdiği pozu yayınladı. Güzel oyuncu, paylaşımına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü.