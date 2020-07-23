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    Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar

    Bornozuyla poz veren ünlüler arasına güzel oyuncu Aybüke Pusat da katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 14:07
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    Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar

    Koronavürs salgını sebebiyle karantina günlerinde hiç dışarıya çıkmayan Aybüke Pusat, normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Çeşme'de aldı.

    TATİL POZLARI GELDİ

    Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Pusat, son olarak bornozuyla verdiği pozu yayınladı. Güzel oyuncu, paylaşımına "O kurnadan bu kurnaya" notunu düştü.

    Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar #1

    Aybüke Pusat'tan bornozlu pozlar #2

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