Ayça Ayşin Turan: 7 kardeşiz

Ayça Ayşin Turan, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.,

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Sinoplu olduğunu söyleyen Turan, İstanbul’a ilk kez üniversite okumak için geldiğini söyledi.

Aile hayatına da değinen Turan, yedi kardeş olduğunu açıkladı.

İşte Ayça Ayşin Turan’ın açıklamalarından satır başları…

"SİNOP DOĞUMLUYUM"

"Yedi kardeşim. Beş ağabeyim bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum, İstanbul’a sonradan geldim.

İstanbul’a ilk geldiğimde ‘nereye düştüm ben’ dedim. Ama çok uzun sürmedi bu düşüncem. Memleketime sık sık gidiyorum.

"KARDEŞLERİMDEN OYUNCU OLAN YOK"

Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı.

- Hiç estetiğim yok. İhtiyacım olsa yaptırırım.

- Bütün partnerlerimle çok iyi anlaştım sadece bir kişi hariç

- Okul dönemimde en çalışkan öğrencilerden biriydim.

- Kendimde katlanamadığım durum, bazen çok sabırlıyım bazen de gözüm dönüyor.

"BATIL İNANCIM VAR"

- Fake hesabım yok. Kimseyi sahte hesaptan takip etmiyorum.

- Sosyal medyaya gelen kötü yorumlara bakmıyorum.

- Batıl inancım var. Üstümde bir şey dikilmesinden hoşlanmam.

- İlk işim 245 bölüm sürdü. Günlük bir diziydi, daha sonra Karagül’e başladık, o da 125 bölümdü…

- Oynadığım karakterlerle beraber bir yolculuğa başlıyoruz, ben kendimden bir şeyler katıyorum. Karakterden bir şeyler öğreniyorum. Bu benim hoşuma gidiyor."