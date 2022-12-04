Ayça Ayşin Turan: Aşkla bağlıyım

Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra Murat Boz'la aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum, aşkla bağlıyım, hayata umutla bakıyorum" dedi.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un dizi setinde başlayan aşkları, iki ay önce bitti.

Alp Navruz’un, sevgilisini aldattığı iddia edilirken aşk acısı bile çekmeyen Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Elele dergisine konuştu.

"Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Ayça Ayşin Turan, "Hep duyardım 'Bir kadın 30’una geldiği zaman değişir ve her şeyi daha net görür' diye. Gerçekten de öyleymiş. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.

Ünlü oyuncu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Aşkla bağlıyım"

"Yıllar içinde değiştim, büyüdüm ve olgunlaştım. Özgürlüğün farkına vardığım, kendimi keşfettiğim, bakış açımı değiştirdiğim bir dönemdeyim.

İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım.

Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için.

Alışveriş yapmayı severim, özellikle teknoloji vazgeçilmezim. Kıyafet konusunda daha yalın olmayı tercih ediyorum. Bir jean bir tişört ile şıklık yakalanacağına inanıyorum.





"Hayata umutla bakıyorum"

Benim de düştüğüm zamanlar oldu, ama yol uzun ve yürümem gereken daha çok mesafe var.

Yaptığınız işin en güzel tarafı iz bırakabilmek. Bunun çok örneği var. Hâlâ Kemal Sunal filmlerini izleyip gülümsüyoruz.

Deneyimleri avantaja çevirerek, kalabalığın içinde istediğim zaman yalnız kalmayı başarabilenlerdenim.

Hayata umutla bakıyorum, empatiyle yaklaşıp pozitif olmaya özen gösteriyorum."