Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor

Yakışıklı oyuncu Murat Boz ile oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, geçen hafta perşembe akşamı bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çiftten yeni haber geldi.

Gözlerden uzak aşk

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ın 10 gün önce başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyor.

İhaneti affetmedi

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi. Oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldatıldığını öğrenince Alp Navruz ile olan bir yıllık ilişkisine son vermişti.

Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.