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- Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor
Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz aşk yaşıyor
- Haber Merkezi
- 08.11.2022 - 10:15
- Güncelleme : 08.11.2022 - 10:57
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, geçen hafta perşembe akşamı bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çiftten yeni haber geldi.
Gözlerden uzak aşk
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ın 10 gün önce başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.
Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyor.
İhaneti affetmedi
Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi. Oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldatıldığını öğrenince Alp Navruz ile olan bir yıllık ilişkisine son vermişti.
Hatta öyle ki, 3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz'un, Turan'la barışmak için yakın arkadaşlarını araya soktuğu bile söylenmişti. Ama Ayça Ayşin Turan ihaneti affetmedi.