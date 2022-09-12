Petrol
93.9
1.14%
Euro
18.4961
0.98%
Dolar
18.2426
0.04%
Altın
1.011
0.47%
Borsa
3624
2.91%
Bitcoin
406.299
2.34%
BTXN Coin
6.73
-4.67%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi

    Yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çiftine, reklam teklifi geldi. Çift, kabul ederse kişi başı 3 milyon kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi

    Ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, anketlerde sürekli Türkiye’nin en sevilen çifti seçiliyor.

    Büyük hayran kitlesine sahip olan çiftin aşk yolcuğu “Ada Masalı” dizisi ile başladı.

    “Alp ile çalışmayı çok seviyorum”

    Dizide birbirlerine çok yakıştırılan çift, yaklaşık 9 aydır birlikte…

    Daha önce Alp Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını söyleyen Ayça Ayşin Turan, “Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp ile çalışmayı çok seviyorum.” demişti.

    Dünyaca ünlü marka teklif yaptı

    Güzel oyuncunun isteği olacak gibi…

    Dünyaca ünlü bir giyim markası, çifte reklam teklifi götürdü.

    Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi #1

    6 milyon kazanabilirler

    Çiftin teklife sıcak baktığı ancak son kararı henüz vermediği öğrenildi.

    Navruz ve Turan reklamı kabul ederse, kişi başı 3 milyon yani 6 milyon kazanacak.

    Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi #2

    Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi #3


    Trabzonspor'dan Djaniny ve Yusuf Yazıcı açıklaması
    Futbol

    Trabzonspor'dan Djaniny ve Yusuf Yazıcı açıklaması

    Elektrikli araba devinden yeni bir yatırım projesi
    Tesla

    Elektrikli araba devinden yeni bir yatırım projesi

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı

    Görüş Bildir