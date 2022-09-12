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- Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi
Ayça Ayşin Turan ile sevgilisi Alp Navruz’a reklam teklifi
Yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çiftine, reklam teklifi geldi. Çift, kabul ederse kişi başı 3 milyon kazanacak.
- Haber Merkezi
- 12.09.2022 - 12:41
- Güncelleme : 12.09.2022 - 12:52
Ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, anketlerde sürekli Türkiye’nin en sevilen çifti seçiliyor.
Büyük hayran kitlesine sahip olan çiftin aşk yolcuğu “Ada Masalı” dizisi ile başladı.
“Alp ile çalışmayı çok seviyorum”
Dizide birbirlerine çok yakıştırılan çift, yaklaşık 9 aydır birlikte…
Daha önce Alp Navruz ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını söyleyen Ayça Ayşin Turan, “Birlikte bir proje gelirse seve seve oynarız. Ben Alp ile çalışmayı çok seviyorum.” demişti.
Dünyaca ünlü marka teklif yaptı
Güzel oyuncunun isteği olacak gibi…
Dünyaca ünlü bir giyim markası, çifte reklam teklifi götürdü.
6 milyon kazanabilirler
Çiftin teklife sıcak baktığı ancak son kararı henüz vermediği öğrenildi.
Navruz ve Turan reklamı kabul ederse, kişi başı 3 milyon yani 6 milyon kazanacak.