Petrol
84.86
0.72%
Euro
19.2992
0.27%
Dolar
18.6394
0.01%
Altın
1.052
0.47%
Borsa
4966
0.07%
Bitcoin
319.855
2.01%
BTXN Coin
5.57
-0.71%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'u ikna etti

    Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşayan Murat Boz, yeni sevgilisi için saç ektirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'u ikna etti

    Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un dizi setinde başlayan aşkları, bir yılın sonunda, iki ay önce bitmişti. Alp Navruz’un, sevgilisini aldattığı iddia edilmişti.

    Aşk acısı bile çekmeyen Ayça Ayşin Turan,  Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Hollanda, Amsterdam’a gidip özel bir klinikte saç ektirmişti.

    Ayça Ayşin Turan, Murat Boz u ikna etti #1

    "Protezle uğraşma"

    Popçuyu, “Protezle uğraşma, saç ektirsen daha rahat olur.” diyerek Ayça Ayşin Turan’ın ikna ettiği öğrenildi.

    Ayça Ayşin Turan, Murat Boz u ikna etti #2

    Ayça Ayşin Turan, Murat Boz u ikna etti #3

    Ayça Ayşin Turan, Murat Boz u ikna etti #4


    Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına rekor başvuru
    Ekonomi

    Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına rekor başvuru

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak
    Ekonomi

    Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

    Görüş Bildir