Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'u ikna etti

Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'u ikna etti

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşayan Murat Boz, yeni sevgilisi için saç ektirdi.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un dizi setinde başlayan aşkları, bir yılın sonunda, iki ay önce bitmişti. Alp Navruz’un, sevgilisini aldattığı iddia edilmişti.

Aşk acısı bile çekmeyen Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Hollanda, Amsterdam’a gidip özel bir klinikte saç ektirmişti.

"Protezle uğraşma"

Popçuyu, “Protezle uğraşma, saç ektirsen daha rahat olur.” diyerek Ayça Ayşin Turan’ın ikna ettiği öğrenildi.