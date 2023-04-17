Ayça Ayşin Turan: Mutfaktan uzak duruyorum Ayça Ayşin Turan, bir projeye başladığında mutfaktan uzak kalmayı seçtiğini söyledi.

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Saçlarını kısa kestirip imajını yenileyen ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, hakkında merak edilenlere cevap verdi.

Güzel oyuncu, yeni bir projede çalışmaya başladığı zaman asla yemek yapmadığını, kilosunu bu şekilde kontrol ettiğini söyledi.

"Mutfak alışverişine çıkmam"

Ayça Ayşin Turan, bir projeye başladığında asla yemek yapmadığını, kilosunu bu şekilde kontrol ettiğini söyledi. Oyuncu “Kilomu korumak için çok spor yapıyorum. Tatlıya inanılmaz zaafım var. Çalışırken mutfaktan uzak duruyorum. Hatta girmemeye çalışıyorum. Mutfak alışverişine bile çıkmıyorum.

"Her gün değiştiğimi hissediyorum"

29 yaşındayken bana insanın 30'lu yaşlara girdiğinde değiştiğini söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Her gün değiştiğimi hissediyorum ve bu yeni yaşlar çok hoşuma gitti." dedi.