Ayça Ayşin Turan: Mutfaktan uzak duruyorum
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Saçlarını kısa kestirip imajını yenileyen ünlü Ayça Ayşin Turan, hakkında merak edilenlere cevap verdi.

Güzel oyuncu, yeni bir projede çalışmaya başladığı zaman asla yapmadığını, kilosunu bu şekilde kontrol ettiğini söyledi.

Ayça Ayşin Turan: Mutfaktan uzak duruyorum

"Mutfak alışverişine çıkmam"

Ayça Ayşin Turan, bir projeye başladığında asla yemek yapmadığını, kilosunu bu şekilde kontrol ettiğini söyledi. Oyuncu “Kilomu korumak için çok spor yapıyorum. Tatlıya inanılmaz zaafım var. Çalışırken mutfaktan uzak duruyorum. Hatta girmemeye çalışıyorum. Mutfak alışverişine bile çıkmıyorum.

Ayça Ayşin Turan: Mutfaktan uzak duruyorum

"Her gün değiştiğimi hissediyorum"

29 yaşındayken bana insanın 30'lu yaşlara girdiğinde değiştiğini söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Her gün değiştiğimi hissediyorum ve bu yeni yaşlar çok hoşuma gitti." dedi.

Ayça Ayşin Turan: Mutfaktan uzak duruyorum