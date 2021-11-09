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    Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti

    Ada Masalı dizisinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın, babası yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:25
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    Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti

    Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan 29 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

    BABASINI KAYBETTİ

    Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası, yaşamını yitirdi.

    Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

    Ayça Ayşin Turan ın babası hayatını kaybetti #1

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