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- Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti
Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti
Ada Masalı dizisinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'ın, babası yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 09:53
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:25
Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan 29 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.
BABASINI KAYBETTİ
Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası, yaşamını yitirdi.
Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.