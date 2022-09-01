Ayça Çağla Altunkaya’nın fosforlu elbisesinin fiyatı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde fosforlu kaleme benzetilen Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

Ünlü tevizyoncu Acun Ilıcalı, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı.

Düğünde gelin-damat kadar adından söz ettiren isimlerden biri de Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ydı.

Acun Ilıcalı, düğüne girmeden önce açıklama yaparken sevgilisinin kenardaki utangaç halleri gündem olmuştu.

"Fosforlu kalem"

Genç sevgili fosforlu bir elbise tercih etti. Ancak Ayça Çağla Altunkaya bu elbisesiyle fosforlu kaleme benzetilmişti.

Sosyal medyanın diline düşen Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.

Altunkaya’nın çok merak elbisesinin fiyatı 42 bin TL.