Çok Güzel Hareketler'in Kanal D'de eski kadrosuyla ünlenen oyuncu Ayça Erturan, bebek bekliyor.

Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan, eşine hamile olduğunu nasıl söylediğini anlattı. Erturan, YouTube’da çektiği videoyu paylaştı.

"BABACIĞIM BURADAYIM"

Güzel oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca, “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor.” dedi.

Ayça Erturan hamile VİDEO