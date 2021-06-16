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    Ayça Erturan hamile

    Çok Güzel Hareketler'in Kanal D'de eski kadrosuyla ünlenen oyuncu Ayça Erturan, bebek bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:03
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    Ayça Erturan hamile

    Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan, eşine hamile olduğunu nasıl söylediğini anlattı. Erturan, YouTube’da çektiği videoyu paylaştı.

    "BABACIĞIM BURADAYIM"

    Güzel oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi.

    Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca, “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor.” dedi.

    Ayça Erturan hamile VİDEO

    Ayça Erturan hamile #1Ayça Erturan hamile #2

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