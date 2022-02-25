Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok

Katıldığı evlilik programıyla tanınan Aycan Varış, yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldı.

Bir dönemin reyting rekorları kıran 'Kısmetse Olur' gelin adaylarından Aycan Varış'ın yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile aşk yaşmaya başladı. Arkadaşının eski eşiyle sevgili olduğu için eleştirilen Varış, yeni bir adım daha geldi.

YAKIN ARKADAŞININ ESKİ KOCASI

Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un sahnesine gitti. Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

UFUK BAYRAKTUTAR'IN KIZ KARDEŞİ

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.

AÇIKLAMA GELDİ

Kısmetse Olur Aycan bu iddialar üzerine "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım. Ayıplı hiçbir durum yok" dedi.

Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacılardan Onur'la yakınlaşanan Aycan Varış, orada evlenememişti.