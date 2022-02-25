Euro
15.79
-0.34%
Dolar
14.05
0.16%
Altın
865.31
1.17%
Borsa
1851
-8.17%
Bitcoin
545.874
10.38%
BTXN Coin
37.65
-0.79%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok

    Katıldığı evlilik programıyla tanınan Aycan Varış, yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 08:16
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 08:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok

    Bir dönemin reyting rekorları kıran 'Kısmetse Olur' gelin adaylarından Aycan Varış'ın yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile aşk yaşmaya başladı. Arkadaşının eski eşiyle sevgili olduğu için eleştirilen Varış, yeni bir adım daha geldi.

    YAKIN ARKADAŞININ ESKİ KOCASI

    Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un sahnesine gitti. Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

    UFUK BAYRAKTUTAR'IN KIZ KARDEŞİ

    Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Kısmetse Olur Aycan bu iddialar üzerine "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım. Ayıplı hiçbir durum yok" dedi.

    Kısmetse Olur yarışmasında yarışmacılardan Onur'la yakınlaşanan Aycan Varış, orada evlenememişti.

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok #1

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok #2

     

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok #3

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok #4

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok #5

    Aycan Varış: Ayıplı bir durum yok #6


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Ukrayna, Rusya'nın kayıplarını açıkladı
    Dünya

    Ukrayna, Rusya'nın kayıplarını açıkladı

    Avrupa'ya 7 bin asker konuşlandıracak
    Dünya

    Avrupa'ya 7 bin asker konuşlandıracak

    Görüş Bildir