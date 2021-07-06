Aydan Şener, bikinili pozları paylaştı

90'lı yılların unutulmaz oyuncusu Aydan Şener, tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla olay yarattı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Aydan Şener, zamana ayak uydurarak sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Şener, bu defa tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini şaşırttı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 58 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

"MUTLU BİR HAFTA DİLERİM"

Şener, tatil pozlarını paylaştığı gönderisine, "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize" notunu da düştü.

90'lı yıllara damga vuran deneyimli oyuncu İki Kız Kardeş, Hayatın İçinden, Hicran ve Güvercin gibi onlarca filmde rol aldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak duran 58 yaşındaki güzel yıldız son olarak geçtiğimiz günlerde Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak rol aldı.