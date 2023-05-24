Aydan Şener, eski halini paylaştı Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü.

ensonhaber.com 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran Yeşilçam'ın güzel oyuncularından usta oyuncu Aydan Şener, yıllardır ekranlardan uzak kalsa da gündemden düşmeyen bir isim. 60 yaşında Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'den yeni paylaşımlar geldi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, takipçilerini geçmişe götürdü. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener, yayınladığı kareye "Geçmişten bir fotoyla çook sevgiler hepinize." notunu düştü. Şener'in eski haline takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.