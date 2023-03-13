Aydan Şener, fit hali ile yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Aydan Şener'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf gündem oldu.

Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın 60 yaşındaki tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle genç kızları aratmıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener fit hali ile yine yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

'60'lık Barbie bebek'

Son olarak hayranlarıyla yeni bir pozunu paylaşan Aydan Şener, övgüleri topladı. Aydan Şener'e '60'lık Barbie bebek' yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Aydan Şener, evinde 27 hayvanı olduğunu söyledi.

"Çok mutluyum"

25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu anlatan Aydan Şener, "Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum. Onlarla çok mutluyum." dedi.