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    Aydemir Akbaş: Evimi satıyorum

    Aylardır evinde karantinada olan Aydemir Akbaş, normalleşme sürecine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 07:38
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    Aydemir Akbaş: Evimi satıyorum

    Usta oyuncu Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

    YENİ FİLM GELİYOR

    Yeni Kolpaçino filmi için Şafak Sezer’in Bodrum’da senaryo yazdığını söyleyen Akbaş, “Şimdi ikinci dalga gelecek diyorlar. Eğer her şey yolunda giderse Kolpaçino’nun yeni serisini çekeceğiz” dedi.

    "DÜZ AYAK OLSUN"

    Bir kafede oturan Akbaş, yorgunluk attı. Kendisine giriş katı, düz ayak bir ev aradığını söyleyen Akbaş “Önceki evim 2. kattı, asansörsüz, zor oluyordu. Şimdi o evi satıyorum, kendime yokuşsuz, giriş kat ev bakıyorum” dedi.

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