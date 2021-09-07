Aydilge: Bizde botoks yok

Ünlü şarkıcı Aydilge, evliliği ve iş hayatıyla ilgili konuştu.

42 yaşındaki şarkıcı Aydilge ile keman sanatçısı 34 yaşındaki eşi Utku Barış Andaç, Uşak'ta gerçekleşen konser öncesinde havuzda sempatik görüntülere imza attı.

Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı Aydilge'nin Uşak konserinde her zaman olduğu gibi Utku Barış Andaç, kemanıyla ünlü şarkıcıya eşlik etti.

"HİÇBİR YERİMİZDE BOTOKS YOK"

Aydilge, konser sonrası iş ve aşkı aynı anda yürütmenin sırrını, "Ne müziğimizde ne de kalbimizde botoks yok, sanırım ondan." diyerek espirili bir şekilde açıkladı.