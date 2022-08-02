Sahnede bayılan Aydilge'yi "Beyaz atlı kemancım" dediği eşi kucaklayarak götürdü!

Şarkıcı Aydilge, önceki gün Kilyos'ta konser verdi. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı Aydilge, sıcağında etkisi ile baygınlık geçirdi.

Sahnede bir anda yere düşen şarkıcı, dinleyicilerini korkuttu.

Beyaz atlı kemancı

Bir anda yere yığılan Aydilge'nin yardımına ise "Beyaz atlı kemancım" dediği eşi Utku Barış Andaç koştu.

Utku Barış Andaç, eşi Aydilge'yi kucakladığı gibi kulise götürdü.

Aydilge sahnede bayıldı VİDEO

