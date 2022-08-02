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    Aydilge sahnede bayıldı

    Sahnede bayılan Aydilge'yi "Beyaz atlı kemancım" dediği eşi kucaklayarak götürdü!
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:30
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    Aydilge sahnede bayıldı

    Şarkıcı Aydilge, önceki gün Kilyos'ta konser verdi. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı Aydilge, sıcağında etkisi ile baygınlık geçirdi.

    Sahnede bir anda yere düşen şarkıcı, dinleyicilerini korkuttu.

    Beyaz atlı kemancı

    Bir anda yere yığılan Aydilge'nin yardımına ise "Beyaz atlı kemancım" dediği eşi Utku Barış Andaç koştu.

    Utku Barış Andaç, eşi Aydilge'yi kucakladığı gibi kulise götürdü.

    Aydilge sahnede bayıldı VİDEO

    Aydilge sahnede bayıldı #1


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