Aygün Aydın 3 gün cezaevinde kalacak

İş adamı Hakan Sabancı hakkında paylaşımlar yapan ve uzaklaştırma kararını ihlal eden oyuncu Aygün Aydın, 3 günlük zorlama hapsine çarptırıldı.

İş adamı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak,1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

ZORLAMA HAPİS TALEBİNDE BULUNDU

Aygün’ün kararı ihlal ettiğini iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın’ın kararı ihlal ettiği tespit etti.

3 GÜN CEZAEVİNDE KALACAK

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün’ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

HAKAN SABANCI'YLA MESAJLARI PAYLAŞMIŞTI

Bu Tarz Benim yarışması ile adını duyuran Aygün Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Hakan Sabancı iddiaları ile gündeme gelmişti. Hakan Sabancı’nın mesajlarının ekran görüntüsünü alarak paylaşan Aygün Aydın açıklamaları ile dikkat çeken Aydın, sosyal medyasından art arda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.