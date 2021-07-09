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    Aygün Aydın 3 gün cezaevinde kalacak

    İş adamı Hakan Sabancı hakkında paylaşımlar yapan ve uzaklaştırma kararını ihlal eden oyuncu Aygün Aydın, 3 günlük zorlama hapsine çarptırıldı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 18:56
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    Aygün Aydın 3 gün cezaevinde kalacak

    İş adamı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak,1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

    ZORLAMA HAPİS TALEBİNDE BULUNDU

    Aygün’ün kararı ihlal ettiğini iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın’ın kararı ihlal ettiği tespit etti.

    3 GÜN CEZAEVİNDE KALACAK

    Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün’ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu.

    Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

    Aygün Aydın 3 gün cezaevinde kalacak #1

    HAKAN SABANCI'YLA MESAJLARI PAYLAŞMIŞTI

    Bu Tarz Benim yarışması ile adını duyuran Aygün Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Hakan Sabancı iddiaları ile gündeme gelmişti. Hakan Sabancı’nın mesajlarının ekran görüntüsünü alarak paylaşan Aygün Aydın açıklamaları ile dikkat çeken Aydın, sosyal medyasından art arda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

    Aygün Aydın 3 gün cezaevinde kalacak #2

    Aygün Aydın 3 gün cezaevinde kalacak #3

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