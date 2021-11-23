Aygün Aydın: Bu gidişle eskortluk yapacağım

'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşım yayınladı.

Hakan Sabancı'yla yaşadığı olaylardan sonra gündemden hiç düşmeyen Aygün Aydın cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Aydın'ın sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık hazırladığı iddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

"ESKORTLUK YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Genç kadın, son gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklama yayınladı.

Avukata ihtiyacı olduğunu söyleyen Aydın, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.