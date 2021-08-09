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    Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı unuttu

    Aygün Aydın, yeni aşkını sosyal medya hesabından dudak dudağa verdiği samimi pozla ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 08:52
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    Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı unuttu

    Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı'nın kendisini hamile bıraktıktan sonra ayrıldığını iddia etmesi nedeniyle bir anda magazin gündeminin üst sıralarına oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Sabancı'nın avukatlarının şikayetiyle hapse girmişti.

    KALBİNİ BAŞKASINA KAPTIRDI

    Sabancı hakkındaki açıklamalarına son vermeyen Aydın, yine şikayet üzerine bu sefer 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sabancı'ya ağır ifadeler kullanan Aydın, kalbini yeni sevgilisine kaptırdı.

    "KARANLIĞIMA DOĞAN GÜNEŞİM"

    Aydın, yeni sevgilisiyle öpüşürken çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

    Aygün Aydın, Hakan Sabancı yı unuttu #1

    Aygün Aydın, Hakan Sabancı yı unuttu #2

    Aygün Aydın, Hakan Sabancı yı unuttu #3

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