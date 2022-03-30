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    Aygün Aydın'dan Şeyma Subaşı'na: Milli metres

    Şeyma Subaşı'na 'Milli metres' diyen Aygün Aydın, Arzu Sabancı'ya da ateş püskürdü.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:29
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    Aygün Aydın'dan Şeyma Subaşı'na: Milli metres

    Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı arasında yaşanan aşk gündemden düşmüyor.

    Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın, magazin programlarında kendisiyle Şeyma Subaşı'nın aynı tarzda olduğunu düşünenlere sinirlendi.

    "MİLLİ METRES"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün Aydın, Şeyma Subaşı'nı topa tuttu.

    Aydın, "Ben evli erkekleri ayartıp kadınların, çocukların haklarına girmiyorum. Babam yaşındaki adamları cüzdan olarak kullanmıyorum, biz aynı kulvarda değiliz. Ben metres değilim. Ben Hakan'la ünlü olmadım, birçok dizide rol aldım ben oyuncuyum." dedi.

    "YAZIKLAR OLSUN SİZE"

    Aygün Aydın; Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı’ya da ateş püskürdü:

    "Sizin için ideal kadının eski milli metres olduğunu bilseydim; bana yaşattıklarınız için kendimi bu kadar üzmezdim. Sana da yazıklar olsun Nazlı"

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #1

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #2

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #3

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #4

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #5

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #6

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #7

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #8

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #9

    Aygün Aydın dan Şeyma Subaşı na: Milli metres #10


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