Ayhan Aşan ameliyat oldu Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, önceki gün eşi Ayla Aşan ile birlikte Nişantaşı'nda yer alan bir AVM'de görüntülendi.

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Bir dönemin popüler şarkıcılarından 55 yaşındaki Ayhan Aşan, geçtiğimiz gün eşi Ayla Aşan ile alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullandı:

"2-3 cm'lik kitleydi"

“Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık.”

Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu." yanıtını verdi.