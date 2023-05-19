Ayhan Aşan ameliyat oldu
ensonhaber.com

Bir dönemin popüler şarkıcılarından 55 yaşındaki Ayhan Aşan, geçtiğimiz gün eşi Ayla Aşan ile alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullandı:

"2-3 cm'lik kitleydi"

“Çalışmalarımıza yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık.”

Ayhan Aşan ameliyat oldu

Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu." yanıtını verdi.