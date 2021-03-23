Euro
9.3818
1.33%
Dolar
7.8563
0.96%
Altın
438.81
1.07%
Borsa
1.379
0%
Bitcoin
433.925
-2.21%
EXEN Coin
12.73
1.35%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

    87 yaşındaki Ayla Karaca, Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 07:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

    "Yabancı Damat" dizisinde ’Eleni’ karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir’de hayatını kaybetti.

    KORONAVİRÜSÜ YENMŞİTİ

    87 yaşında vefat eden Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu.

    Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, dün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı’nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.

    Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı #1

    Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir