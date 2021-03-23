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- Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
87 yaşındaki Ayla Karaca, Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 07:08
"Yabancı Damat" dizisinde ’Eleni’ karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir’de hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜSÜ YENMŞİTİ
87 yaşında vefat eden Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu.
Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, dün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı’nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.