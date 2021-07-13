Aylin Coşkun: Herkesten dua istiyorum

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Aylin Coşkun, duygulandıran bir açıklamada bulundu.

Aylin Coşkun, önceki akşam otelde gerçekleşen bir düğünde sahne aldı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır konserlere ara vermek zorunda kalan şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"DUA EDİN"

Eylül 2019’da Volkan Aslan ile evlenen şarkıcı, “Çocuğum olmuyor, şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum.

"ÇOCUĞUM OLMAZSA 10 KEDİ ALACAĞIM"

Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi. 1,5 yıldır çok uğraşıyorum. Çocuğum olmazsa 10 tane kedi alacağım.” ifadelerini kullanarak duygulandırdı.

"EŞİM BİR ŞEY BEĞENMİYOR"

Eşinin evde yemeklerini beğenmediğini söyleyen Coşkun, “Eşim bir şey beğenmiyor. Yemek yapıyorum yaranamıyorum, temizlik yapıyorum yaranamıyorum hiçbir şey beğenmiyor artık yapmayacağım. Aramız iyi ama beğenmiyor yani.” dedi.