Aynı annesi! Oyuncu Meryem Uzerli'nin kızı Lara büyüdü

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Son dönemin en popüler dizilerinden Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekrana dönen Meryem Uzerli, yıllar önce insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişkiden 2014 yılında Lara Jemine Uzerli adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak çift, kızları doğduktan kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara, şimdilerde 11 yaşında. Meryem Uzerli'nin Lara Jemine Uzerli ile olan fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Anne-kız arasındaki benzerlikler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Meryem Uzerli, doğum günü partisinden kareleri paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı. Paylaşımında, "Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğdun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun." ifadelerini kullandı.