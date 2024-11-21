Aynı elbiseyi giydiler! Hadise ile Seda Bakan'ın gala tarzı sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi

Sahne dansları ve tarzıyla sık sık gündem olan Hadise, oyunculuğa da başladı.

Yakın arkadaşı Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise, filmin galasında da olay oldu.

Yakın arkadaş olan Seda Bakan ve Hadise, geceye aynı elbiseyle katıldı.

"2 AL 1 ÖDE"

Süper mini siyah bir elbise giyen iki dost bol bol poz verdi. Sosyal medyada gündem olan yakın arkadaşları için "Kasım indirimleri iki al bir öde", "Şahane fikir", "Pişti değil kız kardeşlik", "Ay çok tatlılar" yorumları yapıldı.

KIZIL HADİSE

Esas Oğlan dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda ettiği görülen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.

Dizinin fragmanı müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise ve Seda Bakan ise bu duruma isyan etmişti.

Hadise "Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?' demişti.