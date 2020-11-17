Aynur Aydın aşkta kriterini açıkladı

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, aradığı aşkı için konuştu.

Yakın bir tarihte 'Sahiden' isimli yeni şarkısını çıkaracak olan Aynur Aydın, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

"İŞİ ZOR"

Uzun süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı Aynur Aydın, "Ancak beni benden daha çok sevecek birine aşık olabilirim. Gerçekten işi zor. O kişiyi bulursam eğer el ele karşınıza çıkarız." diye konuştu.