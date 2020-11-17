Dolar
7.7352
0.3685%
Euro
9.1816
0.4144%
Altın
1887.27
-0.0185%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.828
0.3955%
Bitcoin
132805.03
2.557%
EXEN Coin
12.33
0.08%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Aynur Aydın aşkta kriterini açıkladı

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, aradığı aşkı için konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 14:53
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aynur Aydın aşkta kriterini açıkladı

    Yakın bir tarihte 'Sahiden' isimli yeni şarkısını çıkaracak olan Aynur Aydın, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

    "İŞİ ZOR"

    Uzun süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı Aynur Aydın, "Ancak beni benden daha çok sevecek birine aşık olabilirim. Gerçekten işi zor. O kişiyi bulursam eğer el ele karşınıza çıkarız." diye konuştu.

    Aynur Aydın aşkta kriterini açıkladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir