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    Aynur Aydın: Bizi enayi yerine koymasınlar

    Şarkıcı Aynur Aydın, pandemi sürecinde parti yapanlara sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:59
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    Aynur Aydın: Bizi enayi yerine koymasınlar

    Aynur Aydın, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

    "DAYANMAK ZORUNDAYIZ"

    Pandemide herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen şarkıcı, “Uzun zamandır evden çıkmıyorum, sadece stüdyoya gidip, oradan da eve dönüyorum. Bugün de mecburen alışverişe çıktım. Çok sıkıldım ama dayanmak zorundayız. Şu süreçte hala oraya buraya gidip, partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada. Enayi olan biz değiliz.” dedi.

    "EĞLENCE AMAÇLI YAZDIM"

    Aydın, 14 Şubat öncesinde attığı “Kiralık sevgili arıyorum.” tweet’iyle ilgili de “Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim ti’ye aldığım, eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum.” açıklamasını yaptı.

    Aynur Aydın: Bizi enayi yerine koymasınlar #1

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