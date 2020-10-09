Aynur Aydın hamamda poz verdi

Ünlü şarkıcı hamamda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

"HAMAM SEFASI"

Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının "İşte öyle böyle oldu" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.