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    Aynur Aydın hamamda poz verdi

    Ünlü şarkıcı hamamda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 04:13
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    Aynur Aydın hamamda poz verdi

    Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

    "HAMAM SEFASI"

    Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Aynur Aydın hamamda poz verdi #1

    DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

    Öte yandan Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının "İşte öyle böyle oldu" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

    Aynur Aydın hamamda poz verdi #2

    Aynur Aydın hamamda poz verdi #3

    Aynur Aydın hamamda poz verdi #4

    Aynur Aydın hamamda poz verdi #5

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