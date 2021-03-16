Aynur Aydın: Hem aldattım, hem aldatıldım

Aynur Aydın: Hem aldattım, hem aldatıldım

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, ilişkilerde nasıl olduğunu anlattı.

Aynur Aydın, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. 35 yaşındaki popçu, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"SEZEN AKSU'YA HAYRANIM"

Usta sanatçı Sezen Aksu'ya hayranlığını dile getiren şarkıcı, "En büyük hayalim Sezen Aksu ile bir gün düet yapabilmek. O bu dünyadan değil, uzaylı. Hayranlık duyuyorum" dedi.

"BENİ GÜLDÜREN BİR SEVGİLİM VAR"

Artık kalbinin boş olmadığını söyleyen Aydın, "Bir sevgilim var, ünlü değil. Eğlenceli biri, beni çok güldürüyor" ifadelerini kullandı.

"SEMPATİKLERE CEVAP VERİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bu arada DM'den (direkt mesaj) bana yürüyenler var. Sadece sempatik bulduklarıma yanıt veriyorum" şeklinde konuştu.

Şimdilik evlenmeyi düşünmediğini de belirten popçu, "İlişkide terk eden taraf genellikle ben olurum. Şimdiye kadar sadece bir kez başıma geldi" dedi.

"BEN DE ALDATTIM"

Aydın, "Ama birden fazla ihanete uğradım. İtiraf etmeliyim ki; ben de bir sevgilimi aldattım. İlişkimizin sonuna gelmiştik, ayrılmak üzereydik" açıklamasını yaptı.