Aynur Aydın, Real Madridli futbolcu Ramos’u reddettiğini açıkladı

İsveç’te bir otelde kalırken futbolcu Sergio Ramos’la yaşadığı hikayeyi anlatan Aydın, “Arkadaşı yanıma gelip, ‘Seninle tanışmak istiyor’ dedi. Ben de reddettim.” dedi.

Şarkıcı Aynur Aydın’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos ile olan anısını anlatan Aydın, futbolcunun tanışma teklifi reddettiğini söyledi.

“O DÖNEM TANIMIYORDUM”

Real Madridli futbolcu Ramos’la İsveç’teki aynı otelde kaldığını dile getiren Aydın, “Ramos’la aynı otelde kalıyorduk. Arkadaşı yanıma gelip, ‘Seninle tanışmak istiyor’ dedi. Ben de reddettim. O dönem onu tanımıyordum.” dedi.

Aynur Aydın’ın bu açıklaması, magazin gündemine bomba gibi düştü.