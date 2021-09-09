Aynur Aydın’dan bornozlu paylaşım

Aynur Aydın, Instagram hesabından peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GERÇEK HAYATIM"

Aydın, Instagram hesabından peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı. Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın’ın bornozlu fotoğraflarına beğeni yağdı. Ünlü şarkıcı, bornozlu fotoğraflarına şu notu düştü: "Gerçek hayatımı 4 resim yansıtıyor."

"EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında da konuşan Aynur Aydın, "Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım, bakalım yaşayıp göreceğiz." dedi.