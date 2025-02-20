Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den fotoğraflı cevap geldi

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Başrolünü Barış Arduç'la üstlendiği Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrıldığı öne sürülmüştü.

Hakan Sabancı, "Gel Konuşalım" programına “Yok öyle bir şey. Söylentiler yanlış. Fanlar fazla zorluyor.” açıklamasını yapmıştı.

MAÇ İZLEMEYE GİTTİLER

Tüm bu yaşananların ardından Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti birlikte İspanya'ya gitti.

Ünlü çift, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaşan Real Madrid ve Manchester City mücadelesini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda tribünden izledi.

Bu anları Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Böylece ünlü çift, ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt verdi.