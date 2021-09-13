Ayrılık iddialarını çürüttü! Gökhan Alkan'dan manidar paylaşım...

"Yasak Elma" dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ayrıldıkları iddia edilmişti. Alkan son paylaşımıyla iddiaları adeta çürüttü.

Birlikte rol aldıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı.

Evlenmeleri beklenen ünlü çifttin ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

AYRILADILAR

Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir şekilde kavga etti. Ünlü çift, kavga sonrası ayrılma kararı aldı.

Ancak Gökhan Alkan'ın son paylaşımı haberleri adeta yalanladı. Alkan, fotoğraflı paylaşımına manidar bir not düşerek şu ifadeleri kullandı:

"Nesimi'ye sormuşlar

"Yârin inen hoş musun?"

Hoş oluyum, olmuyayım

O yâr benim, kime ne!"

İşte Gökhan Alkan'ın o paylaşımı...







