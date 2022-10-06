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    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı

    Geçtiğimiz yıl önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal, uzun süredir görünmüyordu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 13:56
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    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı

    1999 yılında Türkiye Güzeli seçilen, modellik kariyerinin yanı sıra çıkardığı şarkılarla bir dönemin en çok konuşulan ismi Ayşe Hatun Önal, uzun zamandır ortalıkta yoktu.

    Sosyal medyada, kendisini çok fazla paylaşmayan Önal, bu defa kural bozarak son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

    "Hala çok güzel'

    Makyajsız haliyle dikkat çeken 44 yaşındaki Ayşe Hatun Önal'ı görenler, "Hala çok güzel' yorumunda bulundu.

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı #1

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı #2

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı #3

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı #4


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