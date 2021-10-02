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- Ayşe Hatun Önal'ın annesi vefat etti
Ayşe Hatun Önal'ın annesi vefat etti
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın beyin kanaması sonucu hastanede yaşamını yitiren annesi Şengül Önal, memleketi Osmaniye’de defnedildi.
- İHA
- 02.10.2021 - 14:44
- Güncelleme : 02.10.2021 - 15:14
Ayşe Hatun Önal'ın acı günü...
Bir dönem modellik yaptıktan sonra şarkıcılığa merak saran Ayşe Hatun Önal, Hatay Dörtyol'da yaşayan annesini kaybetti.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Anne Şengül Önal, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayata tutunamadı. Şengül Önal’ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’ne getirildi.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
Öğle namazını müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne Şengül Önal, belde mezarlığında toprağa verildi. Annesinin ölüm haberini alan Ayşe Hatun Önal da Osmaniye’ye gelerek cenaze törenine katıldı.
Öte yandan Ayşe Hatun Önal’ın babası Remzi Önal'ın da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.