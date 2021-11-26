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    Ayşe Kırca, ailesinin yolunda

    Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, meslek olarak oyunculuğu seçti.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 07:39
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 07:48
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    Ayşe Kırca, ailesinin yolunda

    Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

    HOLLYWOOD GÖRDÜ

    Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde okuyan Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca, 2016 yılında "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı.

    26 yaşındaki Ayşe Kırca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Ayşe Kırca, ailesinin yolunda #1Ayşe Kırca, ailesinin yolunda #2Ayşe Kırca, ailesinin yolunda #3Ayşe Kırca, ailesinin yolunda #4

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