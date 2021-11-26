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Ayşe Kırca, ailesinin yolunda

Ayşe Kırca, ailesinin yolunda

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca, meslek olarak oyunculuğu seçti.