Petrol
120.46
-0.94%
Euro
16.32
-0.16%
Dolar
14.83
-0.02%
Altın
925.75
-0.23%
Borsa
2191
0.37%
Bitcoin
638.155
1.94%
BTXN Coin
41.50
-0.71%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Ayşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest

    Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga'nın eski kocası, 7 günde ev bulup hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest

    Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ve eski eşi  Can Yael, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Eski eşler boşanmalarına rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.

    Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Bütçesine uygun bir ev bulamayan Tolga'nın yardımına eski eşi koştu.

    Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.

    "KIZIMIN BABASI HALLETTİ"

    Ünlü oyuncu, "Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti." dedi.

    Ayşe Tolga nın eski eşinden büyük jest #1

    Ayşe Tolga nın eski eşinden büyük jest #2

    Ayşe Tolga nın eski eşinden büyük jest #3

    Ayşe Tolga nın eski eşinden büyük jest #4


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü
    Gündem

    Konya'da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü

    Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı: Türkan, Somer'i yatak odasına kilitledi!
    Medya

    Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı: Türkan, Somer'i yatak odasına kilitledi!

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir