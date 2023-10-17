Ayşe Tunaboylu oğlunu savundu Şarkıcı Aybike Çelik, eski sevgilisi olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişti. Sevgilisinin annesi Ayşe Tunaboylu konuştu.

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Rock müziği grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz, yine kadına şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

Geçen sene solist Kaan Boşnak, eşi Başak Ceylan Torun’u darbettiği haberleriyle konuşuluyordu. Şimdi de grubun gitaristi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik’e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“Benim oğlum yapmaz"

Can Tunaboylu’nun oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunun iftiraya uğradığını söyledi: “Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor.”