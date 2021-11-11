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    Ayşecan Tatari: Sizin yüzünüzden kızımın bağırsağında kanama oluyor

    Kızları Müjgan'ın rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 15:13
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    Ayşecan Tatari: Sizin yüzünüzden kızımın bağırsağında kanama oluyor

    Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak ünlnen oyuncu Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da kızı Müjgan'ı dünyaya getimişti.

    ÖZEL DİYETİ VAR

    Tatari, bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiren kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.  Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı durumu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

    "GERİ ZEKALILAR"

    Ayşecan Tatari şunları yazdı: "Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor... Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Geri zekalısınız hepiniz!"

    Ayşecan Tatari: Sizin yüzünüzden kızımın bağırsağında kanama oluyor #1

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