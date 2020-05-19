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- Ayşecan Tatari'nin eşinden güldüren paylaşım
Ayşecan Tatari'nin eşinden güldüren paylaşım
Hamile olan Ayşecan Tatari'nin kendi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 19.05.2020 - 09:01
'Çocuklar Duymasın' dizisinde "Duygu" karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu.Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift bebek bekliyor.
BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR
"Sefirin Kızı" dizisindeki 'Kavruk Ömer' karakteriyle tanınan oyuncu Edip Tepeli sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı. Baba olmaya hazırlanan Tepeli eşi ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
Tepeli paylaşıma “Kadere bak. İki ihtimalin var. Dünyaya ya Malatyalı bir kayısı tüccarı olarak ya full house bebesi olarak geleceksin” notunu ekledi.