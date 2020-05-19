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Ayşecan Tatari'nin eşinden güldüren paylaşım

Ayşecan Tatari'nin eşinden güldüren paylaşım

Hamile olan Ayşecan Tatari'nin kendi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli çocukluk fotoğraflarını paylaştı.