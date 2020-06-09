Ayşegül Atik vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Ayşegül Atik, 72 yaşında hayatını kaybetti.

'En Son Babalar Duyar' dizisi ile tanınan tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik, hayatını kaybetti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

72 yaşında vefat eden oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Ayşegül Atik, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren, Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim elemanı olarak görev yapıyordu.

Atik'in acı haberini ise öğretim görevlisi olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Koordinatörü Çetin Özen verdi.