Euro
9.9924
-0.6%
Dolar
8.4714
-0.54%
Altın
487.22
-0.06%
Borsa
1.455
0.5%
Bitcoin
394.550
0.36%
EXEN Coin
26.92
0.63%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Ayşegül Yıldız, İbrahim mutlu olsun

    Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 07:29
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşegül Yıldız, İbrahim mutlu olsun

    Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.

    Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşegül Yıldız, 2013 yılında boşandığı Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

    "BENİ İLGİLENDİRMEZ"

    Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.

    Ayşegül Yıldız, İbrahim mutlu olsun #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir