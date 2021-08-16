Ayşegül Yıldız, İbrahim mutlu olsun

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşegül Yıldız, 2013 yılında boşandığı Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.