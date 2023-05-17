Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini açıkladı 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanan Ayşegül Yıldız, evliliğiyle ilgili konuştu.

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Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuş 2013'te de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

19 yaşında aşk yaşadı

Tatlıses'ten Elif Ada (10) adında bir kızları olan Ayşegül Yıldız, son olarak Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk oldu.

Yıldız, kendisinden 29 yaş büyük olan eski eşi ile çok konuşulan birlikteliği hakkında konuştu.

"Babam olsaydı böyle bir ilişki yaşanmazdı"

Tatlıses ile 16 yaşında Bodrum'da tanıştığını, 19 yaşında ilişkilerinin başladığını belirten Yıldız, "Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim Bey ile doldurmak istedim. Babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı." dedi.