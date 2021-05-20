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    Ayşegül Yıldız sezonu açtı

    İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Alaçatı'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 08:11
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    Ayşegül Yıldız sezonu açtı

    Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyayı sallamıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

    SEZON AÇILDI

    Yıldız o gün verdiği pozlara yenisini ekledi. Alaçatı sezonunu açan Yıldız'ın paylaşımlarına beğeni yağdı. Süper minisiyle verdiği pozuna yorum yağan Yıldız hayranlarını mest etti.

    Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmemişti.

    Ayşegül Yıldız sezonu açtı #1Ayşegül Yıldız sezonu açtı #2

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