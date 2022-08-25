Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazaya ilişkin açıklama

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, kazayla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Yalıkavak yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Tatlıses kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tatlıses’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili eski eşi Ayşegül Yıldız da açıklama yaptı.

2. Sayfa’ya konuşan Yıldız, şunları söyledi:

"Ömrümden ömür gitti"

“İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarttılar.

Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.”